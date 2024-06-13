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Происшествия

Нижегородку подозревают в краже 11 велосипедов из тамбуров жилых домов

05 июля 2024 18:06  [86] Происшествия

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии краж велосипедов из подъездов домов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию с мая текущего года обратились несколько жителей Автозаводского, Канавинского, Ленинского районов города по поводу краж велосипедов из тамбуров и подъездов жилых домов.

Вскоре полицейские задержали по подозрению в серии 11 краж неработающую 35-летнюю нижегородку, ранее судимую за аналогичное преступление.

Подозреваемая сообщила сотрудникам полиции, что похищенные велосипеды продавала третьим лицам, а вырученные средства тратила на личные нужды. Сотрудники полиции выяснили, что все похищенные велосипеды не были пристегнуты запирающим устройством.

На подозреваемую завели уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Женщину заключили под стражу. По предварительным данным, общий размер ущерба превысил 100 тысяч рублей. Точный ущерб будет установлен в ходе следствия.

В настоящее время полицейские проверят женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Нижнего Новгорода.

Напомним, нижегородские полицейские задержали угонщика японского внедорожника.

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Теги:
Велоспорт Кража
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