Школа в "Новой Кузнечихе" получила заключение Госстройнадзора Общество

фото: tg-канал Юрия Шалабаева

Школа в "Новой Кузнечихе" получила заключение инспекции государственного строительного надзора. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Здание образовательного учреждения на 1225 учебных мест введено в эксплуатацию.

Перед началом работы в новом учебном году будет проведено ещё лицензирование образовательной деятельности, подготовка к которому уже началась.

Напомним, ###603614#учебный процесс## в новой школе в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде должен начаться 2 сентября.