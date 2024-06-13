Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Нижегородский оперный театр переедет на набережную Волги
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 июля 2024 11:28  [1] Школа в "Новой Кузнечихе" получила заключение Госстройнадзора
06 июля 2024 10:57  [59] Нижегородки могут представить свои социнициативы на конкурсе "Женщины за здоровое общество
05 июля 2024 19:11  [631] Эксперт-мониторинг событий с 28 июня по 5 июля 2024 года от АНО "Минин-центр"
05 июля 2024 18:04  [234] Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в Автозаводском районе с 8 июля
05 июля 2024 17:55  [412] Нижегородцы в рамках всероссийской акции принесли в банки более 700 тысяч монет
05 июля 2024 17:46  [241] Свыше 14 тысяч заявлений на прием в первый класс подано нижегородцами через "Госуслуги"
05 июля 2024 17:10  [222] ВТБ: в первом полугодии продажи автокредитов в России удвоились
05 июля 2024 16:51  [316] Движение к ИТ-лидерству. Что ждёт цифровизацию в Нижегородской области
05 июля 2024 16:33  [242] Участок дороги по улице Студеной почти месяц будет закрыт для движения транспорта
05 июля 2024 16:16  [246] Сотрудники "ТНС энерго НН" стали донорами крови
Общество

Школа в "Новой Кузнечихе" получила заключение Госстройнадзора

06 июля 2024 11:28  [1] Общество
фото: tg-канал Юрия Шалабаева

фото: tg-канал Юрия Шалабаева

Школа в "Новой Кузнечихе" получила заключение инспекции государственного строительного надзора. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Здание образовательного учреждения на 1225 учебных мест введено в эксплуатацию.

Перед началом работы в новом учебном году будет проведено ещё лицензирование образовательной деятельности, подготовка к которому уже началась.

Напомним, ###603614#учебный процесс## в новой школе в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде должен начаться 2 сентября.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph