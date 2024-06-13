Школа в "Новой Кузнечихе" получила заключение Госстройнадзора

фото: tg-канал Юрия Шалабаева
Школа в "Новой Кузнечихе" получила заключение инспекции государственного строительного надзора. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Здание образовательного учреждения на 1225 учебных мест введено в эксплуатацию.
Перед началом работы в новом учебном году будет проведено ещё лицензирование образовательной деятельности, подготовка к которому уже началась.
Напомним, ###603614#учебный процесс## в новой школе в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде должен начаться 2 сентября.
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