Школа в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде откроется 2 сентября

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Учебный процесс в новой школе в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде начнется 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Школьные занятия начнутся во второй день осени, так как 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье.
По данным городского департамента строительства и капремонта, строительство здания школы завершилось.
"Сейчас ведется подготовка к благоустройству территории. Работы по благоустройству планируется завершить в июне, после чего будет проведена итоговая проверка госстройнадзора", - подчеркнули в ведомстве.
На данный момент для школы уже закуплена мебель и оборудование. Сейчас ведется набор преподавателей и учащихся.
Напомним, строительством школы в ЖК "Новая Кузнечиха" занялось ООО "Ирмаст-холдинг" Подрядчик должен был построить здание образовательного учреждения к октябрю 2022 года, однако в феврале 2022 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт из-за срыва сроков строительства.
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