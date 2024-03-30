Школа в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде откроется 2 сентября Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Учебный процесс в новой школе в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде начнется 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Школьные занятия начнутся во второй день осени, так как 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье.

По данным городского департамента строительства и капремонта, строительство здания школы завершилось.

"Сейчас ведется подготовка к благоустройству территории. Работы по благоустройству планируется завершить в июне, после чего будет проведена итоговая проверка госстройнадзора", - подчеркнули в ведомстве.

На данный момент для школы уже закуплена мебель и оборудование. Сейчас ведется набор преподавателей и учащихся.

Напомним, строительством школы в ЖК "Новая Кузнечиха" занялось ООО "Ирмаст-холдинг" Подрядчик должен был построить здание образовательного учреждения к октябрю 2022 года, однако в феврале 2022 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт из-за срыва сроков строительства.