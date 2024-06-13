Подозреваемый в покушении на убийство ребёнка в д. Афонино арестован
Подозреваемый в покушении на убийство ребёнка в д. Афонино заключен под стражу. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Инцидент произошёл днём 28 июня на улице Парковая. По данным правоохранителей, 58-летний мужчина ударил ножом в шею 10-летнюю девочку. Ребёнок был госпитализирован в больнице, где своевременно оказали необходимую медпомощь.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Вину мужчина признал.
Ранее сообщалось, что убийцу двух женщин приговорили к пожизненному сроку в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+