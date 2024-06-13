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Происшествия

Подозреваемый в покушении на убийство ребёнка в д. Афонино арестован

06 июля 2024 13:02  [1] Происшествия
Подозреваемый в покушении на убийство ребёнка в д. Афонино арестован

Подозреваемый в покушении на убийство ребёнка в д. Афонино арестован

Подозреваемый в покушении на убийство ребёнка в д. Афонино заключен под стражу. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошёл днём 28 июня на улице Парковая. По данным правоохранителей, 58-летний мужчина ударил ножом в шею 10-летнюю девочку. Ребёнок был госпитализирован в больнице, где своевременно оказали необходимую медпомощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Вину мужчина признал.

Ранее сообщалось, что убийцу двух женщин приговорили к пожизненному сроку в Нижегородской области.

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Теги:
Убийство
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