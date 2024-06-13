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Происшествия

Убийцу двух женщин приговорили к пожизненному сроку в Нижегородской области

05 июля 2024 13:18  [96] Происшествия

В Нижегородской области ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве двух женщин. Как сообщает СУ СК России по региону, суд признал достаточными доказательства, которые собрали следователи, для вынесения приговора в отношении 42-летнего обвиняемого.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по статье убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием и по статье изнасилование и иные действия сексуального характера.

По имеющимся данным, в начале июня прошлого года в лесополосе около деревни Филино Шуйского района Ивановской области, осужденный напал на 63-летнюю женщину, которая собирала в лесу грибы, изнасиловал её, после чего задушил. Затем, что бы скрыть следы преступления, частично закопал тело убитой в землю, прикрыл его ветками деревьев и поджег.

Спустя время, в июне того же года, на территории Починковского муниципального округа района Нижегородской области преступник напал на 67-летнюю женщину, изнасиловал, после чего нанес потерпевшей множественные удары ножом. Удостоверившись в смерти жертвы, злоумышленник скрылся с места преступления.

Благодаря комплексу следственных действий и судебной генетической экспертизе, удалость установить преступника и доказать его причастность к преступлениям.

Осужденный приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Напомним, ранее в подозрении в убийстве 67-летней женщины в Починковском районе был задержан 59-летний местный житель. Мужчина был заключен под стражу на два месяца. В ходе расследования была установлена его непричастность к делу.

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Теги:
Приговор Убийство
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