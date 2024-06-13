Два человека спасены и 25 эвакуированы на пожаре в Нижнем Новгороде Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека спасены и 25 эвакуированы на пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже 10-этажного здания по ул. Спутника в Автозаводском районе.

Горели постельные принадлежности. Огонь потушили на пл. 10 кв.м.

Из горящей квартиры спасли двоих человек. Их госпитализировали. До прибытия медиков помощь оказывала фельдшер специализированной пожарно-спасательной части.

Кроме того, из здания эвакуировали 25 человек, в том числе троих детей.

К тушению пожара были привлечены 38 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что крыша жилого дома загорелась в центре Нижнего Новгорода.