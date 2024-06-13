фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Два человека спасены и 25 эвакуированы на пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло в квартире на пятом этаже 10-этажного здания по ул. Спутника в Автозаводском районе.
Горели постельные принадлежности. Огонь потушили на пл. 10 кв.м.
Из горящей квартиры спасли двоих человек. Их госпитализировали. До прибытия медиков помощь оказывала фельдшер специализированной пожарно-спасательной части.
Кроме того, из здания эвакуировали 25 человек, в том числе троих детей.
К тушению пожара были привлечены 38 человек и девять единиц техники.
Ранее сообщалось, что крыша жилого дома загорелась в центре Нижнего Новгорода.
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