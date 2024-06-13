Крыша жилого дома загорелась в центре Нижнего Новгорода Происшествия

В многоквартирном жилом доме на улице Ульянова в Нижнем Новгороде загорелась крыша. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, пожарные смогли ликвидировать возгорание кровили на площади 20 кв. м. Прибывшие на место пожара спасатели, эвакуировали 10 человек. Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось,что пожарные локализовали пламя на территории утилизации отходов в Нижнем Новгороде.

Кроме того, сообщалось, что два автомобиля сгорели на парковке на улице Горького в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что из ТРЦ "Океанис" было эвакуировали 100 человек.