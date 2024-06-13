Дома начала XX века сносят на ул. Горького в Нижнем Новгороде Общество

Дома начала XX века сносят на ул. Горького в Нижнем Новгороде

Дома начала XX века сносят на ул. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на очевидцев.

В частности, согласно информации, 6 июля разрушены деревянные конструкции зданий №129 и №131.

При этом отмечается, что участок производства работ не огорожен. Обломки досок и кирпичи брандмауэра между домами сваливаются прямо на дорогу, к проезжающим мимо автобусам и автомобилям.

Здание №129 по ул. Горького является флигелем дома сестёр Невзоровых.

Обе постройки не признаны объектами культурного наследия, но входят в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород", где действует особый режим регулирования градостроительной деятельности.

Также напомним, что Музей сестёр Невзоровых расположен по адресу ул. М. Горького, 127.