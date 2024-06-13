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Происшествия

Столкновение баржи и сухогруза произошло под Балахной

06 июля 2024 20:20  [72] Происшествия
фото: Центральное МСУТ СКР

фото: Центральное МСУТ СКР

Столкновение баржи и сухогруза произошло под Балахной. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Согласно информации, инцидент случился около 1:20 6 июля на 875 км реки Волга, в Балахнинском рейде для сухогрузных судов. По данным правоохранительного ведомства, при движении сверху "Дунайский-45" левым бортом навалился на нос стоящего на рейде "ОТ-2430".

Как уточняется, обошлось без пострадавших. Повреждения обоих судов не привели ни к розливу нефтепродуктов, ни к затруднению судового хода по реке.

Организована проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Ранее сообщалось, что катер нижегородца отправили на штрафстоянку за вождение без прав.

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Теги:
Судоходство
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