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Общество

Катер нижегородца отправили на штрафстоянку за вождение без прав

03 июля 2024 18:01  [110] Общество

Фото: Telegram-канал Приволжской транспортной прокуратуры

Катер нарушителя впервые отправили на штрафстоянку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Сотрудники приволжской транспортной прокуратуры вместе с транспортными полицейскими и инспекторами Центра ГИМС ГУ МЧС по Нижегородской области провели совместный рейд по Волге и Оке.

В ходе рейда на реке Волге был остановлен катер, у водителя которого не оказалось документов на право управления судном. На него завели административное дело по ст. 11.8.1 КоАП РФ (Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном).

Судоводителя от управления катером отстранили, а его судно эвакуировали на спецстоянку.

Кроме того, установлено, что судоводитель нелегально возил пассажиров. Решается вопрос о возбуждении административного дела за занятие предпринимательской деятельностью в области транспорта без лицензии.

Напомним, дорогую иномарку бывшего полицейского в Нижнем Новгороде обратили в доход государства.

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Теги:
Прокуратура Судоходство
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