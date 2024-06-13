Администрация объяснила снос домов на ул. Горького в Нижнем Новгороде Общество

Администрация объяснила снос домов на ул. Горького в Нижнем Новгороде

Дома по адресам ул. М. Горького №129, 131 признаны аварийными. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Согласно информации, разборка строительных конструкций велась подрядчиком в соответствии с заключенным контрактом.

По данным властей, причиной обрушения стен домов стало аварийное состояние несущих конструкций. Как уточняется, документов о приостановке проведения работ в администрацию не поступало.

Также в райадминистрации добавили, что совместно со специалистами АНО "АСИРИС" было проведено обследование интерьеров дома №131 по ул. Максима Горького в целях фиксации элементов, представляющих историческую ценность и требующих сохранения.

Так, блоки окна Фальконье были сохранены. После предоставления необходимых документов их намерены отправить на ответственное хранение АНО "АСИРИС" для последующего восстановления дома.

Как сообщалось ранее, снос произведён в субботу, 6 июля. При этом участок не огородили. Обломки досок и кирпичи противопожарной стены между домами сваливались прямо на дорогу, к мимо проезжающим автобусам и автомобилям.

Обе постройки не признаны объектами культурного наследия, но входят в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород", где действует особый режим регулирования градостроительной деятельности. Здание №129 по ул. Горького является флигелем дома сестёр Невзоровых.