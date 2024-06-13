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Общество

Команда нижегородской школы № 81 стала третьей на Всероссийской игре "Победа"

07 июля 2024 12:54  [124] Общество
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Команда нижегородской школы № 81 стала третьей на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа".

Как сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода, финал игры "Победа"прошел на подмосковном полигоне "Алабино". В соревнованиях приняли участие более 1000 человек из 87 регионов России. Нижегородскую область представляла команда ВПК "Ростки России" профильных спортивно-спасательных классов школы № 81 Сормовского района.

В департаменте отметили, что команда школы № 81 - победитель финала смотра-конкурса военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Нижегородской области и участник парада Победы в своем регионе. Команда стала первой в районном, муниципальном и региональном этапах военно-спортивной игры «Нижегородская Зарница 2.0».

«На Всероссийской игре ребята показали высокие результаты в разных соревновательных этапах: представили историю родного края во время творческого конкурса «Визитка», ответили на непростые вопросы по «Ратным страницам истории», прошли «Огневой рубеж», а также одни из самых захватывающих этапов - «Военизированную эстафету» и «Дорогу победителей». На игровых этапах участники преодолевали полосу препятствия, отрабатывали навыки ориентирования на местности и восстанавливали линию связи по полевому телефону. А также, в рамках встречи «Настоящие люди», финалисты игры «Победа» пообщались с участниками специальной военной операции», - рассказали специалисты департамента образования. 

«Третье место в общем зачете финала Всероссийской игры «Победа» - очень хороший результат. Это закономерный итог отличной подготовки ребят, а также работы коллектива школы №81 по развитию системы профильных спортивно-спасательных классов. Поздравляю ребят и педагогов! Настоящая гордость Сормовского района и города Нижнего Новгорода», - поздравила призеров глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Как сообщалось ранее, одарённым ребятам, которые отличились в учёбе, спорте, культуре и патриотическом воспитании, глава города Юрий Шалабаев вручил именные стипендии. Ежемесячно школьники получают по 5000 рублей.

«В 2022 году я принял решение удвоить количество стипендий, а в 2023 - добавили ещё патриотическое направление, которым всё больше занимаются юные нижегородцы, и очень успешно, надо сказать! За высокими достижениями стоит не просто успех в каком-то деле, а постоянная дисциплина, усердие, большая личная работа и помощь педагогов и родителей. Благодарю всех, кто помогает ребятам найти себя и сопровождает их на выбранном пути», - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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