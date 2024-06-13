Тело девочки извлекли из водоема в Городецком районе Нижегородской области

Тело утонувшей девочки извлекли из водоема в Городецком районе Нижегородской области
Сегодня в Городецком районе из водоема извлечено тело погибшей девочки 2018 г.р., сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Труп обнаружен и вытащен на берег сотрудниками водолазной группы ПРПСО МЧС России.
Напомним, ранее сообщалось, что две девочки утонули в Городецком районе.
Трагедия произошла на Волге в районе д. Вашуриха. Детям было 10 и 6 лет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи допрашивают очевидцев,назначены судебно-медицинские экспертизы.
В областном ГУ МЧС России по региону добавили, что вызов поступил около 20:00. Тело старшего ребёнка из воды извлекли очевидцы. На поиски второй девочки направили водолазную группу.
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