фото: СУ СКР по Нижегородской области
Две девочки утонули в Городецком районе. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Трагедия произошла 6 июля на Волге в районе д. Вашуриха. Детям было 10 и 6 лет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи допрашивают очевидцев,назначены судебно-медицинские экспертизы.
В областном ГУ МЧС России по региону добавили, что вызов поступил около 20:00. Тело старшего ребёнка из воды извлекли очевидцы. На поиски второй девочки направили водолазную группу.
По предварительным данным, что семья с пятью детьми из Володарского округа отдыхала на берегу. Отец семейства отвлёкся на несколько минут, которые и стали трагическими.
Напомним, двое детей утонули на водоёмах Нижегородской области 1 июля.
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