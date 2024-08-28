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Политика

Онлайн-трансляцию выборов в Нижнем Новгороде организует студия "НаблюдательНО"

04 сентября 2024 09:56  [422] Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Онлайн-трансляцию выборов в Нижнем Новгороде организует студия "НаблюдательНО", сообщает НТА-Приволжье.

Согласно информации, стрим-студия организует прямое наблюдение за процессом голосования в интернете: 8 сентября с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 в официальном аккаунте Общественной палаты Нижегородской области в социальной сети "ВКонтакте".

Общественные, политические деятели и электоральные эксперты станут гостями студии, поделятся своими мыслями о ходе выборов в регионе.

Напомним, что пять кандидатов зарегистрированы на довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода на одномандатном округе №30

Как сообщалось ранее, студия "НаблюдательНО" - проект Общественной палаты Нижегородской области - вела онлайн-трансляцию в дни выборов президента Российской Федерации.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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