Велодорожку отремонтируют на Бору за 34 млн рублей Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация городского округа города Бор в Нижегородской области отремонтирует велодорожку до конца года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Велодорожка расположена на подъезде к Бору на км 1+619- км 4+172 от трассы Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 34,7 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 5 сентября.

Ремонт велодорожки должен завершиться до конца декабря 2024 года.

Напомним, спортивный кластер с велодорожками построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.