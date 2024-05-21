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Спорт

Спортивный кластер построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде

30 мая 2024 13:05  [58] Спорт

Фото: пресс-служба компании GloraX

Спортивный кластер планируется создать на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании GloraX.

Девелопер из Санкт-Петербурга разрабатывает концепцию общедоступной набережной, которая будет примыкать к проекту GloraX Premium Гребной канал. В концепцию включен проект по созданию большого спортивного кластера для всех нижегородцев.

Так, на набережной планируется построить яхт-клуб для занятий водными видами спорта, обустроить площадку для групповых занятий йогой, танцами, а также детский плейхаб.

В левой части набережной построят причал для яхт, где можно будет заниматься SUP-бордингом, вейк-бордингом и парусным спортом. В амфитеатре построят площадку из деккинга для групповых занятий и лаунж-зону для отдыха.

Также на набережной обустроят сеть дорожек для бега, велосипедистов, скандинавской и активной ходьбы с препятствиями. Дорожки для бега сделают из мягкого покрытия, не травмирующего суставы при беге, а для силовых занятий будет предусмотрена фитнес-капсула. Здесь установят стоянки для электросамокатов и велопарковки.

В зоне спортивного кластера устроят многоуровневое ландшафтное освещение.

"Разрабатывая концепцию спортивного кластера на набережной Гребного канала, мы изучили предпочтения нижегородцев и предусмотрели различные активности для людей разных возрастов. Мы знаем, как популярны в городе беговые марафоны, и запланировали сеть беговых дорожек с безопасным покрытием. Любовь нижегородцев к водным видам спорта воплотилась в яхт-клубе", - прокомментировал вице-президент блока проектирования GloraX Павел Гаврилов.

Напомним, питерский девелопер GloraX построит ЖК на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что GloraX планирует застроить площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.

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Теги:
Жилье Строительство
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