Пешеходный тоннель строят под улицей Добролюбова
Музей купечества планируется создать в Нижнем Новгороде
500 млн рублей направят на благоустройство Парка Победы
Парковку запретят на улице Ванеева вдоль ДОБ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 сентября 2024 17:16  [241] Более 93 млн тонн зерна собрали в России
05 сентября 2024 16:59  [260] Строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на "Красном Сормове"
05 сентября 2024 14:03  [306] Медицинскую клинику планируется построить на улице Родионова в Нижнем Новгороде
05 сентября 2024 13:30  [257] Экономика России вышла на четвертое место в мире
05 сентября 2024 12:33  [253] Нижегородские предприниматели привлекли более 2 млрд рублей на закупку оборудования
05 сентября 2024 12:09  [650] Проект административного здания Центробанка в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
05 сентября 2024 11:32  [289] Средняя цена нового авто в России в августе превысила 3,6 млн рублей
05 сентября 2024 10:55  [292] Госдума примет закон о международных ТОРах в осеннюю сессию
05 сентября 2024 09:10  [299] Минпромторг исключит около 200 позиций из списка товаров для параллельного импорта
05 сентября 2024 08:29  [344] Минстрой: цены на жилье в России стабилизировались
Экономика

"Буханка" стала самой популярной моделью УАЗа в августе

04 сентября 2024 12:05  [362] Экономика

Фото: официальный сайт УАЗ

Ульяновский автозавод в августе реализовал в России порядка 3 тысяч автомобилей. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, наиболее востребованной моделью УАЗа стала "Буханка". Объем продаж семейства коммерческих автомобилей УАЗ СГР ("Старый грузовой ряд" - прим. ред) составил свыше 1,3 тысячи единиц или 45% от всех проданных машин.

Второе место по этому показателю занял внедорожник УАЗ "Патриот" с результатом 763 единицы. Далее следуют грузовик "Профи" - 455 единиц и "Пикап" - 370 единиц. Замыкает пятерку "Хантер", реализованный тираж которого составил 69 единиц.

По итогам первых шести месяцев текущего года УАЗ выпустил  более 19 тысяч автомобилей. Продажи автозавода составили почти 16,6 тысяч единиц . Это на 23,3% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что почти на 15% выросли продажи "Автоваза" в России в августе. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Автопром
Поделиться:
Новости по теме
02 сентября 2024 16:28  [519] Почти на 15% выросли продажи "Автоваза" в России в августе 
02 сентября 2024 11:09  [557] Стоимость авто изменилась во второй половине августа у двух автобрендов
30 августа 2024 12:24  [766] Hyundai Solaris возглавил рейтинг бюджетных б/у иномарок в Нижегородской области
28 августа 2024 07:43  [573] Ушедший из России Hyundai снова зарегистрировал товарные знаки в Роспатенте
27 августа 2024 11:06  [494] Автомобильная аптечка в России выросла в цене за год на 28%
23 августа 2024 09:27  [528] Более 37% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph