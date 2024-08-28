"Буханка" стала самой популярной моделью УАЗа в августе Экономика

Фото: официальный сайт УАЗ

Ульяновский автозавод в августе реализовал в России порядка 3 тысяч автомобилей. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, наиболее востребованной моделью УАЗа стала "Буханка". Объем продаж семейства коммерческих автомобилей УАЗ СГР ("Старый грузовой ряд" - прим. ред) составил свыше 1,3 тысячи единиц или 45% от всех проданных машин.

Второе место по этому показателю занял внедорожник УАЗ "Патриот" с результатом 763 единицы. Далее следуют грузовик "Профи" - 455 единиц и "Пикап" - 370 единиц. Замыкает пятерку "Хантер", реализованный тираж которого составил 69 единиц.

По итогам первых шести месяцев текущего года УАЗ выпустил более 19 тысяч автомобилей. Продажи автозавода составили почти 16,6 тысяч единиц . Это на 23,3% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что почти на 15% выросли продажи "Автоваза" в России в августе.