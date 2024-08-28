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Спорт

Андрей Вдовин стал двукратным паралимпийским чемпионом на 400-метровке

04 сентября 2024 14:09  [391] Спорт

Фото: gресс-служба Паралимпийского комитета России

Спортсмен Центра спортивной подготовки Нижегородской области Андрей Вдовин принёс российской паралимпийской команде очередное золото и он стал двукратным паралимпийским чемпионом в беге на 400 метров.

"Как легко и красиво летел он к финишу – это нужно было видеть! Соперники просто не смогли ничего противопоставить нашему выдающемуся спортсмену. Супер, Андрей! Поздравляю тебя, твоего тренера Галину Кошелеву, всех, кто верил и болел за тебя", - написал в своих соцсетях мэр Дзержинска Иван Носков.

Напомним, в состав российской паралимпийской сборной вошли трое нижегородских легкоатлетов: кроме Андрея Вдовина это Дмитрий Сафронов и Даниил Смирнов, а также их тренеры - Юрий Назаренко, Галина Кошелева, Валентина Суханова и Сергей Карачаров.

Ранее Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов завоевали бронзовые медали в своих категориях в беге на дистанции в 100 метров, а Даниил Смирнов занял 4-е место в плавании брассом на 100 метров.

Паралимпийские игры стартовали с 29 августа и будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 спортсменов из России в нейтральном статусе.

Напомним, в 2021 году на играх в Токио дзержинцы принесли команде пять медалей разного достоинства: Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в мужской эстафете 4х100 м (комплексное плавание); Андрей Вдовин завоевал "золото" и "серебро" на дистанциях 400 и 100 метров в категории Т37; Дмитрий Сафронов установил мировой рекорд и заработал золотую медаль Паралимпиады на "стометровке" в классе Т35.

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Теги:
Медали Паралимпийские игры Паралимпийцы
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