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Экономика

Экономика Нижегородской области выросла на 4,5% в 2024 году

04 сентября 2024 15:44  [457] Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Рост экономики Нижегородской области составил 4,5% за январь-июль 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, это сопоставимо с оценкой роста ВВП РФ (+4,4%).

"Рост экономики базируется на внутреннем спросе, а также значительном объеме гособоронзаказа, который выполняют нижегородские предприятия", - пояснил Поляков.

Вместе с тем, в Нижегородской области замедляется динамика стройиндустрии, что характерно для всей страны в целом в связи с завершением большинства нацпроектов и окончанием строительства крупных инфраструктурных проектов таких, как трасса М-12.

"Тем не менее, за 7 месяцев 2024 года объем строительных работ в Нижегородской области вырос на 7% в реальном выражении. Введено более 1,3 млн кв. метров жилья, что на 9,4% больше чем за аналогичный период 2023 года", - рассказал Егор Поляков.

Что касается розничного товарооборота, то, по мнению замгубернатора, за 7 месяцев он вырос на 9%, а платные услуги - на 6,4%.

Напомним, объем ввода жилья увеличился в Нижегородской области на 9% в 2023 году – до 1 млн 859 тысяч кв. метров.

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Теги:
Промышленность Строительство
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