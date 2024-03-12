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Около 20 млн кв. метров жилья введено в эксплуатацию в регионах ПФО в 2023 году

13 марта 2024 12:02  [106]

Фото: Алексей Чугунов

Около 20 млн кв. метров жилья было введено в эксплуатацию в регионах Приволжского федерального округа в прошлом году, что на 9% больше, чем в 2022 году . Об этом сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова в ходе онлайн-конференции ДОМ.РФ по развитию жилищного строительства в ПФО 13 марта.

По ее словам, при этом рост ввода жилья в целом по России составил 8%.

"Объем ввода жилья вырос практически во всех регионах ПФО, за исключением Пермского края и Чувашии. В частности, в Нижегородской области было введено 1 млн 859 тысяч жилья, что на 9% больше, чем в 2022 году", - уточнила Жолобова.

Спикер добавила, что если в 2022 году драйвером роста ввода жилья в регионах ПФО было ИЖС, то в минувшем году - строительство многоквартирных домов.

"Однако доля строительства индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья в регионах округа остается высокой и достигает 58%. Для сравнения, доля ИЖС в целом по России составляет 53%", - пояснила руководитель профильного отдела ДОМ.РФ.

Напомним, ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе достроят весной 2024 года.

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Теги:
дома Строительство
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