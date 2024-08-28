Всероссийские спортивные игры князя Александра Невского пройдут в Нижегородской области Спорт

В Нижегородской области с 11 по 16 сентября пройдут II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в рамках игр также состоится Всероссийский форум "Вера и спорт".

В играх примут участие более 2 тысяч спортсменов из 69 регионов России и Республики Беларусь. Программа включает шесть основных дисциплин: баскетбол 3х3, ГТО, самбо, настольный теннис, шахматы и мини-футбол. Также будут организованы турнир по онлайн-шахматам и фестиваль по фиджитал-хоккею.

Соревнования будут проходить на спортивных объектах Нижнего Новгорода и Кстова: на стадионе "Нижний Новгород", на легкоатлетическом манеже стадиона "Локомотив", во дворце спорта "Юность", в ФОКе "Мещерский", МАУ СШ "Мещера", ФОКе "Северная Звезда", СШ "Радий" и в Международной академии спорта.

Торжественное открытие пройдёт 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, на площадке перед кафедральным собором. После шествия команд-участниц игр начнётся концертная программа с мэппинг-проекцией на фасад собора, она будет посвящена истории России, силе, величию русского воинства и его подвигам.

В программе прозвучат композиции Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина и других композиторов. Вход на мероприятие бесплатный по регистрации.

Напомним, первые Всероссийские спортивные игры святого князя Александра Невского прошли в 2023 году в Кемеровской области. Участие в них приняли 427 спортсменов в возрасте 12-14 лет из 36 регионов России.