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Культура и отдых

Туристические маршруты по Нижегородской области в межсезонье разработают в регионе

04 сентября 2024 17:45  [397] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Интересные маршруты путешествий по Нижегородской области в межсезонье разработают в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В них войдут объекты показа, которые доступны туристам круглый год.

Ознакомиться с туристическими маршрутами можно будет на сайте Путешествуем.РФ, который развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Основной поток туристов приходится на лето и в новогодние праздники. Вместе с тем в регионе всегда есть что посмотреть как осенью, так и весной. Большое преимущество поездок в межсезонье заключается в том, что именно в это время туристическая индустрия традиционно предлагает туристам спецусловия и акции", - рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев

В министерстве подчеркнули, что новые маршруты будут нацелены на развитие культурно-познавательного и автомобильного туризма. В частности, специалисты туристического портала "Знакомьтесь, Нижний" разработали интересные маршруты прогулок по Нижнему Новгороду, Арзамасу, Дивееву, Выксе и Большому Болдину.

Для однодневной поездки в Нижний Новгород на выходные или на неделю также доступны специальные тематические маршруты и чек-листы. Кроме того, на портале "Знакомьтесь, Нижний" можно воспользоваться конструктором маршрутов.

Напомним, Нижегородскую область в 2023 году посетило 3,9 млн туристов.

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Теги:
маршруты Туризм
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