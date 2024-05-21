Реставрация господского дома и вотчинной конторы завершилась в усадьбе Пушкина в Болдине Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Господский дом, мостик и здание вотчиной конторы, где останавливался писатель Александр Пушкин во время третьего приезда в 1834 году в село Большое Болдино в Нижегородской области, открылись после реставрации. Об этом рассказал журналистам гендиректор ЗАО "СМУ-77" Владимир Молоканов 6 июня.

По его словам, последний раз здание господского дома реставрировалось в 1980-х годах.

"Сейчас мы обновили кровлю, фундаменты, фасад, стены, двери и окна. В пушкинское время дом не был электрифицирован, и в то же время на стенах господского висели кабель-каналы. Поэтому в ходе реставрации мы их убрали под штукатурку. В пристроенной части господского дома после реставрации открылась мультимедийная зона. Что касается мостика через пруд, то старый мостик был демонтирован и сделан новый из дуба и лиственницы по историческим фотографиям, на нем установили подсветку",- пояснил Молканов.

Что касается здания вотчинной конторы, то, Владимир Молоканов, сообщил, что у него был отреставрирован парадный вход, кровля и отремонтирован фундамент.

Научный сотрудник отдела фондов музея-заповедника А. С. Пушкина "Болдино" Светлана Суродина добавила, что Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге передал в господский дом на временное хранение хрустальную печатку знаменитого писателя и чернильницу в виде гробницы Наполеона. Эти мемориальные предметы можно увидеть до конца октября 2024 года.

"В господском доме после реставрации открылись две комнаты, которых ранее не было: буфетная и камердинерская. В мезонине господского дома расположены две комнаты, они пока пустуют",- уточнила Суродина.

Напомним, господский дом сына Пушкина открылся после реставрации во Львовке в Нижегородской области.

Также ранее сообщалось, церковь Александра Невского в усадьбе сына Пушкина во Львовке планируется отреставрировать в 2025 году.