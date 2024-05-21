Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
07 июня 2024 13:49  [29] Андрей Малахов: "Большое Болдино – это место соединения энергий Нижнего Новгорода и Саранска"
07 июня 2024 12:48  [130] Реставрация господского дома и вотчинной конторы завершилась в усадьбе Пушкина в Болдине
07 июня 2024 08:29  [180] Нижегородская область станет "пилотом" федпрограммы по восстановлению ОКН
06 июня 2024 20:46  [297] Елена Ямпольская и Глеб Никитин оценили ход реставрации ДК в Большом Болдине
06 июня 2024 18:29  [290] Фестиваль "Пушкин без границ" открылся в Большом Болдине 6 июня
06 июня 2024 13:29  [445] Фестиваль аэростатов и яхт пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках программы БРИКС
06 июня 2024 12:02  [313] Ах, если бы мечта сбылась: яркий и музыкальный "Летучий корабль" отправился в путь на платформе Wink.ru
04 июня 2024 14:56  [348] "Ваши пороки — их тайная сила": премьера откровенной драмы "Чистые" — 24 июня на Wink.ru
04 июня 2024 12:03  [400] Универсальный проект глэмпинг-отелей разработали в Нижегородской области
03 июня 2024 17:04  [440] Музей детства и виртуальный концертный зал открылись в Городце
Культура и отдых

Реставрация господского дома и вотчинной конторы завершилась в усадьбе Пушкина в Болдине

07 июня 2024 12:48  [130] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Господский дом, мостик и здание вотчиной конторы, где останавливался писатель Александр Пушкин во время третьего приезда в 1834 году в село Большое Болдино в Нижегородской области, открылись после реставрации. Об этом рассказал журналистам гендиректор ЗАО "СМУ-77" Владимир Молоканов 6 июня.

По его словам, последний раз здание господского дома реставрировалось в 1980-х годах.

"Сейчас мы обновили кровлю, фундаменты, фасад, стены, двери и окна. В пушкинское время дом не был электрифицирован, и в то же время на стенах господского висели кабель-каналы. Поэтому в ходе реставрации мы их убрали под штукатурку. В пристроенной части господского дома после реставрации открылась мультимедийная зона. Что касается мостика через пруд, то старый мостик был демонтирован и сделан новый из дуба и лиственницы по историческим фотографиям, на нем установили подсветку",- пояснил Молканов.

Что касается здания вотчинной конторы, то, Владимир Молоканов, сообщил, что у него был отреставрирован парадный вход, кровля и отремонтирован фундамент.

Научный сотрудник отдела фондов музея-заповедника А. С. Пушкина "Болдино" Светлана Суродина добавила, что Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге передал в господский дом на временное хранение хрустальную печатку знаменитого писателя и чернильницу в виде гробницы Наполеона. Эти мемориальные предметы можно увидеть до конца октября 2024 года.

"В господском доме после реставрации открылись две комнаты, которых ранее не было: буфетная и камердинерская. В мезонине господского дома расположены две комнаты, они пока пустуют",- уточнила Суродина.

Напомним, господский дом сына Пушкина открылся после реставрации во Львовке в Нижегородской области.

Также ранее сообщалось, церковь Александра Невского в усадьбе сына Пушкина во Львовке планируется отреставрировать в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Большое Болдино Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2024 15:04  [278] Более 150 полных тёзок Пушкина родилось в Нижегородской области за 25 лет
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph