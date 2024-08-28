Центр Нижнего Новгорода перекроют 7 и 8 сентября из-за марафона Общество

Карта маршрута марафона Фото: vodoletnn.ru

Центральные улицы столицы Приволжья перекроют 7 и 8 сентября из-за проведения "Марафона Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте судоходной компании "Водолет".

Так, движение будет перекрыто с 22:00 7 сентября до 17:30 8 сентября:

- по улице Пролетарской на участке от улицы Карла Маркса до Волжской Набережной,

- по Волжской набережной, улице Бетанкура (от Мещерского бульвара до Волжской набережной),

- по улице Самаркандской на участке от улицы Бетанкура до Канавинского моста,

- по улице Совнаркомовской (на от улицы Советской до Волжской Набережной),

- по улицам Стрелка, Обозной и улице Заломова (от улицы Малой Покровской до дома №2 по улице Заломова),

- по Набережной Федоровского (от дома №8 до дома №6, от дома №3 до дома №2/13),

- по площади Минина и Пожарского, Верхне-Волжской набережной, по Георгиевскому съезду,

- по Нижне-Волжской Набережной, Зеленскому съезду, улицам Широкой, Красная Слобода и по Набережной Гребного канала (от улицы Красная Слобода до дома №331 по улице Слобода Печеры).

Кроме того, движение для транспорта перекроют с 1:00 до 17:30 8 сентября:

- по улице Советской на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Стрелка,

- по Канавинскому мосту,

- Похвалинскому съезду,

- улице Маслякова (от Похвалинского съезда до улицы Обозной),

- по улице Малой Покровской на участке от улицы Ильинской до улицы Гоголя,

- по улице Ильинская (от дома №14 до улицы Добролюбова),

- по улице Добролюбова на участке от улицы Ильинской до Зеленского съезда и по улице Октябрьской (от Зеленского съезда до улицы Большой Покровской).

Нижегородцев и гостей города призывают заранее продумывать свой маршрут, чтобы не опоздать на рейс "Валдаев" 8 сентября.

Напомним, улицу Интернациональную в районе Нижегородского цирка перекроют до конца сентября.