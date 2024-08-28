Общественный транспорт в Нижнем Новгороде изменит схему движения 8 сентября Общество

Фото: Кира Мишина

Легкоатлетический забег "Марафон Нижний Новгород" в четвёртый раз состоится в Приволжской столице 8 сентября. На него заявлено уже порядка 9,5 тысячи бегунов со всей страны.

Накануне и в день соревнований - с 22:00 7 сентября до 17:30 минут 8 сентября - в центре Нижнего Новгорода запланированы масштабные перекрытия движения, которые будут производиться на маршруте марафона и прилегающих территориях. Так, в воскресенье будут перекрыты все окрестности стадиона "Нижний Новгород" и Стрелки, Канавинский мост, Зеленский съезд, Ильинская улица, Нижне-Волжская набережная, площадь Минина и Пожарского - и многие другие прилегающие улицы.

Как сообщили в городском дептрансе, в указанный период изменятся маршруты общественного транспорта.

Маршрут трамваев №18 будет сокращён до остановки "Улица Кулибина", а трамваи №21 будут курсировать по улицам Красносельской, Белинского, Пушкина до остановки "Площадь Лядова". Автобусный маршрут Т-87 сократят до площади Революции.

Подробные схемы перекрытия дорог и маршрутов движения общественного транспорта на 7-8 сентября можно изучить по ссылке.

На скорректированных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.