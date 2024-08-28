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Экономика

Минпромторг исключит около 200 позиций из списка товаров для параллельного импорта

05 сентября 2024 09:10  [300] Экономика

Минпромторг России исключит порядка 200 позиций из различных категорий товаров для параллельного импорта, новый список будет опубликован в течение двух недель. Об этом ТАСС рассказал замглавы министерства Роман Чекушов.

"Министерством промышленности и торговли подписан приказ, он направлен в Министерство юстиции. Сейчас мы ждем его государственной регистрации в течение буквально двух недель плюс-минус. Это зависит от процедуры", - сказал Роман Чекушов.

По его словам, преимущественно изменения коснутся потребительского сектора. В частности, вместе с отраслью, производителями и торговыми сетями Минпромторг определил ряд брендов спортивной одежды и обуви, которые добавят в перечень. Это связано с тем, что пока российский рынок не насыщен этой категорией товаров.

Ранее сообщалось, что механизм параллельного импорта будет продлен на 2025 год.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое отменяет ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.

Ранее сообщалось, что параллельный импорт автомобилей в России снизился по итогам мая.

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Теги:
Импорт Минпромторг Товары и услуги
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