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Бизнес

Параллельный импорт автомобилей в России снизился по итогам мая

21 июня 2024 12:19  [109] Бизнес

Параллельный импорт легковых автомобилей в России в общих продажах в мае текущего года снизился до 8,5%.  ТАСС сообщает, что в апреле этот показатель был на уровне 11%. 

Таким образом, показатели мая-2024 по параллельному импорту автомобилей почти сравнялись с ноябрем 2023 года (8,4%).

Всего в последний месяц весны 2024 года было зарегистрировано 134,7 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Количество регистраций машин, ввезенных в Россию по альтернативным каналам, снизилось почти на 30%.

В структуре параллельного импорта машин среди марок в мае первое место занял китайский бренд Geely (13% от всех регистраций машин, ввезенных по альтернативным каналам). На второе место переместился Li Xiang (9% от всех регистраций), а третье место у Toyota (8%).

Ранее сообщалось, что Госдума исключает ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто.

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Теги:
Автомобили Импорт
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