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Экономика

Госдума примет закон о международных ТОРах в осеннюю сессию

05 сентября 2024 10:55  [293] Экономика

Закон о международных территориях опережающего развития (ТОРах) Госдума примет в осеннюю сессию. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме и правительству РФ подготовить необходимые законопроекты для создания первых международных ТОР в Приморском крае.

"У нас в планах на осеннюю сессию ускорить работу по созданию законодательных основ для международных территорий опережающего развития в Российской Федерации. Это одна из инициатив прошлого Восточного экономического форума... И, конечно, мы выполним поручение президента и примем закон о международных ТОРах в осеннюю сессию", - сказал Николай Харитонов. РИА Новости.

Депутат отметил, что появление международных ТОР позволит привлечь инвесторов и технологии из дружественных стран и создать благоприятные условия для реализации технологичных проектов с иностранными партнерами.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о предупреждении водителей об эвакуации машин.

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Теги:
Госдума Законопроекты
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