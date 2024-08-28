"Марафон Нижний Новгород" соберёт более 9,5 тысяч участников 8 сентября Спорт

Фото: организаторы мероприятия

Легкоатлетический забег "Марафон Нижний Новгород" в четвёртый раз состоится в Приволжской столице 8 сентября. На него заявлено уже порядка 9,5 тысячи бегунов со всей страны. Мероприятие организует "Лига Героев" при поддержке правительства Нижегородской области.

Участники смогут пробежать четыре дистанции – 1 км, 3 км, 10 км или главную - 42,2 км. Маршруты охватывают набережные Оки и Волги, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, бывшую фабрику "Маяк", усадьбы купеческих времен и соборы разных веков. Старт и финиш всех дистанций расположен у стадиона "Нижний Новгород".

Зарегистрироваться на "Марафон Нижний Новгород" можно до 6 сентября включительно. Как рассказали организаторы, общий призовой фонд в этом году составит 2,4 млн рублей.

7 сентября в парке "Швейцария" пройдет фан-ран, а также паста-пати, где все желающие смогут пообщаться с сильнейшими легкоатлетами страны.

А 8 сентября жителей и гостей ждёт настоящий беговой праздник и незабываемая атмосфера: детские активности, массовые разминки, фото-зоны, зона отдыха и восстановления, интерактивная атрибутика для участников и болельщиков.

Напомним, что накануне и в день соревнований в центре Нижнего Новгорода запланированы масштабные перекрытия движения, которые будут производиться на маршруте марафона и прилегающих территориях. Так, в воскресенье будут перекрыты все окрестности Стрелки, Канавинский мост, Зеленский съезд, Нижне-Волжская набережная, площадь Минина и Пожарского - и другие прилегающие улицы.



Первый "Марафон 800", который впоследствии был переименован в "Марафон Нижний Новгород", состоялся в 2021 году и был приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. В первом мероприятии приняло участие более 7 тысяч человек, и каждый год число заявок только растёт.