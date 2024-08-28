Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Парковку запретят на улице Ванеева вдоль ДОБ
Пять нижегородских школ вошли в топ-300 лучших по России
Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 сентября 2024 17:16  [242] Более 93 млн тонн зерна собрали в России
05 сентября 2024 16:59  [262] Строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на "Красном Сормове"
05 сентября 2024 14:03  [308] Медицинскую клинику планируется построить на улице Родионова в Нижнем Новгороде
05 сентября 2024 13:30  [258] Экономика России вышла на четвертое место в мире
05 сентября 2024 12:33  [254] Нижегородские предприниматели привлекли более 2 млрд рублей на закупку оборудования
05 сентября 2024 12:09  [653] Проект административного здания Центробанка в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
05 сентября 2024 11:32  [290] Средняя цена нового авто в России в августе превысила 3,6 млн рублей
05 сентября 2024 10:55  [293] Госдума примет закон о международных ТОРах в осеннюю сессию
05 сентября 2024 09:10  [299] Минпромторг исключит около 200 позиций из списка товаров для параллельного импорта
05 сентября 2024 08:29  [346] Минстрой: цены на жилье в России стабилизировались
Экономика

Средняя цена нового авто в России в августе превысила 3,6 млн рублей

05 сентября 2024 11:32  [290] Экономика

В августе 2024 года в России средняя цена нового автомобиля выросла до 3,65 млн рублей, сообщают Известия.

Рост цен на новые авто отмечен в 20 регионах. Больше всего такие автомобили подорожали в Новгородской области: по сравнению с июлем цена там увеличилась на 33% - до 2,32 млн рублей. В столичном регионе средняя стоимость нового авто выросла на 1% - до 4,61 млн рублей и остается самой высокой в стране.

Наиболее заметный рост средней стоимости в августе продемонстрировали модели марки Hongqi. Цена кроссовера HS5 подскочила на 5%, до 4,62 млн рублей.

Также существенно выросла стоимость Lada Niva, в августе ее в среднем предлагали за 1,38 млн рублей. Это на 3% больше июльской цены.

Ранее сообщалось, что "Буханка" стала самой популярной моделью УАЗа в августе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Цены
Поделиться:
Новости по теме
04 сентября 2024 12:05  [363] "Буханка" стала самой популярной моделью УАЗа в августе
02 сентября 2024 16:28  [519] Почти на 15% выросли продажи "Автоваза" в России в августе 
02 сентября 2024 11:09  [558] Стоимость авто изменилась во второй половине августа у двух автобрендов
30 августа 2024 12:24  [766] Hyundai Solaris возглавил рейтинг бюджетных б/у иномарок в Нижегородской области
28 августа 2024 07:43  [573] Ушедший из России Hyundai снова зарегистрировал товарные знаки в Роспатенте
27 августа 2024 11:06  [494] Автомобильная аптечка в России выросла в цене за год на 28%
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph