Средняя цена нового авто в России в августе превысила 3,6 млн рублей Экономика

В августе 2024 года в России средняя цена нового автомобиля выросла до 3,65 млн рублей, сообщают Известия.

Рост цен на новые авто отмечен в 20 регионах. Больше всего такие автомобили подорожали в Новгородской области: по сравнению с июлем цена там увеличилась на 33% - до 2,32 млн рублей. В столичном регионе средняя стоимость нового авто выросла на 1% - до 4,61 млн рублей и остается самой высокой в стране.

Наиболее заметный рост средней стоимости в августе продемонстрировали модели марки Hongqi. Цена кроссовера HS5 подскочила на 5%, до 4,62 млн рублей.

Также существенно выросла стоимость Lada Niva, в августе ее в среднем предлагали за 1,38 млн рублей. Это на 3% больше июльской цены.

Ранее сообщалось, что "Буханка" стала самой популярной моделью УАЗа в августе.