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Мигрантов, работавших на стройке в Московском районе, выдворят из страны

05 сентября 2024 11:21  [301] Происшествия

Нижегородские полицейские выявили на территории Московского района 12 иностранных граждан, нарушивших действующее миграционное законодательство. Они будут выдворены из страны.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники Управления по вопросам миграции при силовой поддержке ОМОН провели проверку работников на строящемся объекте в Московском районе Нижнего Новгорода.

В результате данного мероприятия было выявлено, что 12 иностранцев, работавших на стройке, находятся на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного законодательства.

В отношении указанных граждан было составлено 22 административных протокола за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ, а также незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ.

Московский районный суд Нижнего Новгорода принял решения о принудительном выдворении из Российской Федерации всех иностранцев-правонарушителей.

Напомним, нижегородские полицейские с начала 2024 года инициировали лишение гражданства 11 человек, проживающих на территории области, за совершение ими уголовных преступлений.

Как ранее сообщал телеканал "360", постановку на воинский учёт сделают неотъемлемым условием получения иностранцами гражданства России. Она будет происходить одновременно с выдачей паспорта. 

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Теги:
Выдворение МВД Миграция
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