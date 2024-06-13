Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
18 июня 2024 09:51  [82] Почти сто нелегалов были выдворены с территории Нижегородской области за неделю
18 июня 2024 09:37  [96] Мигрант-закладчик задержан с поличным в Нижнем Новгороде
17 июня 2024 19:55  [298] Следком возбудил уголовное дело по факту отравления людей в Нижнем Новгороде
17 июня 2024 18:26  [407] Один человек погиб в крупном ДТП в Борском районе 17 июня
17 июня 2024 17:11  [555] Четыре нижегородца попали в реанимацию с диагнозом ботулизм
17 июня 2024 12:58  [269] Женщина погибла на пожаре в Сормовском районе Нижнего Новгорода
17 июня 2024 09:35  [296] Жительница Дзержинска перевела мошенникам на "безопасный счёт" 2 млн рублей
17 июня 2024 09:18  [244] Около 70 природных пожаров потушено в России за прошедшие сутки
16 июня 2024 20:54  [500] Подросток утонул в реке Сатис в Нижегородской области
14 июня 2024 18:08  [889] Пассажирский теплоход "Октябрьская революция" врезался в берег в Балахне
Происшествия

Почти сто нелегалов были выдворены с территории Нижегородской области за неделю

18 июня 2024 09:51  [82] Происшествия

В ГУ МВД Нижегородской области подвели итоги первого этапа операции "Нелегал-2024". Согласно информации, за неделю сотрудники полиции выдворили за пределы РФ почти 100 иностранных граждан.

Комплексная оперативно-профилактическая операция проводилась в начале июня управлением по вопросам миграции ГУ МВД во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска, управления охраны правопорядка, подразделениями по противодействию экстремизму и по контролю за оборотом наркотиков, ГАИ, ФСБ и Росгвардии.

По результатам мероприятия было выявлено 773 нарушения миграционного законодательства, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы по различным статьям КоАП РФ с последующим наложением штрафа.

Кроме того, в отношении 97 иностранцев вынесены постановления о выдворении за пределы Российской Федерации.

При этом было выявлено 80 фактов подделки документов, фиктивной регистрации и постановки на учёт иностранных граждан. По 25 из них возбуждены уголовные дела.

В ходе операции на дорогах Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 174 административных правонарушения, допущенных иностранными водителями.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области пресечён канал незаконной миграции. Пятеро граждан за денежное вознаграждение организовали приём комплексного экзамена. Клиенты получали поддельные сертификаты об успешной сдаче русского языка, истории и основ законодательства РФ от имени одного из российских университетов. Таким же образом желающим оформляли фиктивные документы о трудоустройстве. По оперативной информации, участники ОПГ создали условия для нелегального нахождения на территории Нижегородской области пребывания более 1000 иностранных граждан.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Миграция
Поделиться:
Новости по теме
16 июня 2024 11:08  [617] Факт фиктивной регистрации мигранта выявили в Кстовском округе
14 мая 2024 17:37  [931] МВД России планирует подготовить реформу в миграционной сфере
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph