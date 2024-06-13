Почти сто нелегалов были выдворены с территории Нижегородской области за неделю

В ГУ МВД Нижегородской области подвели итоги первого этапа операции "Нелегал-2024". Согласно информации, за неделю сотрудники полиции выдворили за пределы РФ почти 100 иностранных граждан.
Комплексная оперативно-профилактическая операция проводилась в начале июня управлением по вопросам миграции ГУ МВД во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска, управления охраны правопорядка, подразделениями по противодействию экстремизму и по контролю за оборотом наркотиков, ГАИ, ФСБ и Росгвардии.
По результатам мероприятия было выявлено 773 нарушения миграционного законодательства, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы по различным статьям КоАП РФ с последующим наложением штрафа.
Кроме того, в отношении 97 иностранцев вынесены постановления о выдворении за пределы Российской Федерации.
При этом было выявлено 80 фактов подделки документов, фиктивной регистрации и постановки на учёт иностранных граждан. По 25 из них возбуждены уголовные дела.
В ходе операции на дорогах Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 174 административных правонарушения, допущенных иностранными водителями.Как сообщалось ранее, в Нижегородской области пресечён канал незаконной миграции. Пятеро граждан за денежное вознаграждение организовали приём комплексного экзамена. Клиенты получали поддельные сертификаты об успешной сдаче русского языка, истории и основ законодательства РФ от имени одного из российских университетов. Таким же образом желающим оформляли фиктивные документы о трудоустройстве. По оперативной информации, участники ОПГ создали условия для нелегального нахождения на территории Нижегородской области пребывания более 1000 иностранных граждан.
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