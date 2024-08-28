Проект административного здания Центробанка в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Фото:
Проект административного здания Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.
Здание будет построено на улице Академика Сахарова.
Проектную документацию подготовило уфимское ООО "Билд". Застройщиком выступает Центробанк РФ.
Строительство здания уже ведется с 2022 года в 300 метрах от технопарка "Анкудиновка".
Напомним, инвестсовет при губернаторе Нижегородской области одобрил строительство головного рассчетно-кассового центра Центробанка на улице Сахарова в Нижнем Новгороде еще в 2013 году. На тот момент стоимость строительства здания оценивалась в 1,8 млрд рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+