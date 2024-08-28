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Экономика

Проект административного здания Центробанка в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

05 сентября 2024 12:09  [645] Экономика

Фото: Волго-Вятское ГУ Банка России

Проект административного здания Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Здание будет построено на улице Академика Сахарова.

Проектную документацию подготовило уфимское ООО "Билд". Застройщиком выступает Центробанк РФ.

Строительство здания уже ведется с 2022 года в 300 метрах от технопарка "Анкудиновка".

Напомним, инвестсовет при губернаторе Нижегородской области одобрил строительство головного рассчетно-кассового центра Центробанка на улице Сахарова в Нижнем Новгороде еще в 2013 году. На тот момент стоимость строительства здания оценивалась в 1,8 млрд рублей.

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Теги:
Банк России Строительство
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