Проект административного здания Центробанка в Нижнем Новгороде прошел экспертизу Экономика

Фото: Волго-Вятское ГУ Банка России

Проект административного здания Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ в Нижнем Новгороде прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Здание будет построено на улице Академика Сахарова.

Проектную документацию подготовило уфимское ООО "Билд". Застройщиком выступает Центробанк РФ.

Строительство здания уже ведется с 2022 года в 300 метрах от технопарка "Анкудиновка".

Напомним, инвестсовет при губернаторе Нижегородской области одобрил строительство головного рассчетно-кассового центра Центробанка на улице Сахарова в Нижнем Новгороде еще в 2013 году. На тот момент стоимость строительства здания оценивалась в 1,8 млрд рублей.