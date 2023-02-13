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Общество

Строительство IT-кампуса "НЕЙМАРК" началось в Нижнем Новгороде

06 апреля 2023 12:27  [115] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Строительство первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" началось в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, сейчас на улице Большие Овраги идет обустройство строительного городка, уже смонтированы ограждения и внутренние дороги.

Глеб Никитин подчеркнул, что кампус позволит переосмыслить подходы к образованию ИТ-специалистов нового поколения.

Для того, чтобы кампус отвечал всем современным запросам, проводятся консультации с лидерами нижегородского, российского и мирового технологического рынка. С учетом их запросов формируются образовательные траектории.

Напомним, в рамках проекта IT-кампуса предполагается строительство в Нижнем Новгороде нескольких объектов общей площадью более 200 тыс. кв. м на двух площадках: на ул.Большие Овраги над съездом на метромост и на пр.Гагарина рядом с корпусами ННГУ им. Лобачевского. На территории кампуса появятся различные функциональные зоны - образовательная, исследовательская, жилая, коммерческая, спортивная, культурно-досуговая и другие. Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ на 7 000 студентов, а также и общежития на 5 400 студентов. 

IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

В октябре с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

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Теги:
IT Строительство
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