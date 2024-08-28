500 млн рублей направят на благоустройство Парка Победы
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Пять нижегородских школ вошли в топ-300 лучших по России
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 сентября 2024 18:32  [216] Проект озеленения бульвара вдоль проспекта Гагарина разработают в Нижнем Новгороде
05 сентября 2024 17:55  [232] Более 1000 кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в Автозаводском районе
05 сентября 2024 17:45  [378] Режим ЧС объявили на улицах двух районов Нижнего Новгорода
05 сентября 2024 17:35  [232] Подрядчик приступил к окраске металлоконструкций "Катера Герой"
05 сентября 2024 16:55  [248] Движение транспорта ограничат на участке Артельного проезда в Нижнем Новгороде
05 сентября 2024 15:56  [336] Новый автобус запустят из Нижнего Новгорода в Дзержинск в сентябре
05 сентября 2024 15:43  [233] Нижегородское правительство и ВТБ договорились о выдаче "Карт жителя" в МФЦ региона
05 сентября 2024 15:19  [249] Проект по мониторингу вывоза ТКО с использованием ИИ стартовал в регионе
05 сентября 2024 14:48  [258] Юрий Шалабаев проверил подготовку города к отопительному сезону
05 сентября 2024 13:15  [304] Экс-ректор Мининского университета, арестованный за взятки, намерен отправиться на СВО
Общество

Более 93% многоквартирных домов в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону

05 сентября 2024 12:57  [293] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде к отопительному сезону подготовлены 94% многоквартирных домов и 95% муниципальных учреждений, сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

"Накануне проверил, как выполняются мои поручения по ремонту дополнительно включенных в летнюю ремонтную кампанию участков, на которые в минувший сезон поступали жалобы от жителей по отоплению. Вместе с руководителем "Теплоэнерго" Дмитрием Сивохиным выехали на улицу Совнаркомовская", - написал мэр.

По его словам, объект здесь сложный и включает чуть более километра трубопроводов, замене подлежат трубы десяти разных диаметров – от 40 до 300 мм, и при этом они проложены разными способами, включая даже техподполье самих домов.

"Жители продолжают получать горячую воду в полном объёме - были проложены временные трассы. Таких непростых участков, как на Совнаркомовской, в ремонтную программу "Теплоэнерго" дополнительно было включено более 80 общей протяженностью 25 км. По большинству из них работы уже выполнены", - отметил мэр. 

Он также добавил, что полностью жилфонд и соцсфера должны быть готовы к пуску тепла к 15 сентября, а далее в мэрии будут смотреть на долгосрочный прогноз погоды.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сивохин возглавил нижегородское "Теплоэнерго".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph