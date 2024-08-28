Более 93% многоквартирных домов в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде к отопительному сезону подготовлены 94% многоквартирных домов и 95% муниципальных учреждений, сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

"Накануне проверил, как выполняются мои поручения по ремонту дополнительно включенных в летнюю ремонтную кампанию участков, на которые в минувший сезон поступали жалобы от жителей по отоплению. Вместе с руководителем "Теплоэнерго" Дмитрием Сивохиным выехали на улицу Совнаркомовская", - написал мэр.

По его словам, объект здесь сложный и включает чуть более километра трубопроводов, замене подлежат трубы десяти разных диаметров – от 40 до 300 мм, и при этом они проложены разными способами, включая даже техподполье самих домов.

"Жители продолжают получать горячую воду в полном объёме - были проложены временные трассы. Таких непростых участков, как на Совнаркомовской, в ремонтную программу "Теплоэнерго" дополнительно было включено более 80 общей протяженностью 25 км. По большинству из них работы уже выполнены", - отметил мэр.

Он также добавил, что полностью жилфонд и соцсфера должны быть готовы к пуску тепла к 15 сентября, а далее в мэрии будут смотреть на долгосрочный прогноз погоды.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сивохин возглавил нижегородское "Теплоэнерго".