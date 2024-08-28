Новый автобус запустят из Нижнего Новгорода в Дзержинск в сентябре Общество

Новый автобус Т-401К запустят из Нижнего Новгорода в Дзержинск 16 сентября. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова .

Автобуса будет курсировать по маршруту "Дзержинск 8-й микрорайон – Нижний Новгород "Автовокзал ТПУ Канавинский".

"Этот маршрут будет обслуживать перевозчик ООО "Дзержинск Авто". Расписание будет размещено на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем", - пояснили в нижегородском ЦРТС.

Сколько автобусов будут обслуживать данный маршрут, не сообщается.

Напомним, автобусы А-92 начнут ездить через метромост в Нижнем Новгороде.