Новый автобус А-46 запустят в Нижнем Новгороде с 13 июня Общество

Новый автобус А-46 "ЖК Стрижи - Завод "Нител" планируется запустить в Нижнем Новгороде с 13 июня. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, обслуживать маршрут будет ГП "Нижегородпассажиравтотранс".

"От других перевозчиков предложений по обслуживанию автобусного маршрута А-46 не поступило", - уточнила Сухова.

Напомним, в конце мая 2024 года перевозчик ООО "Автофутболистов" отказался обслуживать маршрут Т-220 "ЖК Стрижи - Автовокзал Щербинки".

Также ранее сообщалось, что частные перевозчики обслуживают 186 из 335 автобусных маршрутов в Нижегородской агломерации.