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Новый автобус А-46 запустят в Нижнем Новгороде с 13 июня

10 июня 2024 13:42  [6] Общество

Новый автобус А-46 "ЖК Стрижи - Завод "Нител" планируется запустить в Нижнем Новгороде с 13 июня. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, обслуживать маршрут будет ГП "Нижегородпассажиравтотранс".

"От других перевозчиков предложений по обслуживанию автобусного маршрута А-46 не поступило", - уточнила Сухова.

Напомним, в конце мая 2024 года перевозчик ООО "Автофутболистов" отказался обслуживать маршрут Т-220 "ЖК Стрижи - Автовокзал Щербинки".

Также ранее сообщалось, что частные перевозчики обслуживают 186 из 335 автобусных маршрутов в Нижегородской агломерации.

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Теги:
маршруты Общественный транспорт
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