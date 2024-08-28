Проект озеленения бульвара вдоль проспекта Гагарина разработают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Проект озеленения бульвара вдоль проспекта Гагарина от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы в Нижнем Новгороде разработают в конце сентября. Об этом сообщает МБУ "Нижегородгражданпроект".

Бульвар стал одним из победителей голосования по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году. Концепцию благоустройства представили жителям в августе.

По словам замдиректора МБУ "Нижегородгражданпроект" Ксении Мазиной, специалисты провели экологическую экспертизу зеленых насаждений.

"В ходе экспертизы мы наносим все деревья на план. Далее проводится оценка их состояния, и уже в ходе экспертной оценки мы понимаем, какие деревья у нас аварийные, особо ценные деревья и деревья в хорошем состоянии. После этого анализа принимается решение о сносе аварийных деревьев и о посадке зеленых насаждений",- рассказала Мазина.

Ксения Мазина добавила, что в проекте озеленения точно будет указано количество деревьев и кустарников, которое будет высажено вдоль проспекта Гагарина в ходе благоустройства.

Эксперт, проводивший оценку состояния зеленых насаждений на территории бульвара, Георгий Власов уточнил, что всего было обследовано 908 учетных единиц древесно-кустарниковых растений. В результате обследования состояние более 700 единиц признано удовлетворительным или хорошим, 53 единицы в неудовлетворительном состоянии и еще 133 единицы признаны аварийными.

Напомним, благоустройство Автозаводского парка в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году.