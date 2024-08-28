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Происшествия

Бизнесмен из Нижнего Новгорода отправится под суд за крупную взятку чиновнику

05 сентября 2024 19:05  [286] Происшествия

Индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода, обвиняемый в даче крупной взятки чиновнику, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с 2019 по 2024 год бизнесмен перечислил на банковскую карту должностного лица государственного казенного учреждения взятки в общей сумме 161 тысяч рублей за заключение с ним договоров на обслуживание компьютерной техники и систем видеонаблюдения.

На бизнесмена завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки лично должностному лицу в крупном размере) и арестовали его недвижимость для обеспечения исполнения приговора.

Обвиняемый полностью признал вину.

Дело направлено в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении чиновника выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде

Напомним, военком Советского и Нижегородского районов обвиняется в получении взятки.

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Теги:
Взятки Суд
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