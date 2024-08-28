Проект о госрегулировании цен на продукты будет внесен в Госдуму Экономика

Фото: с сайта Госдумы РФ

Сергей Миронов и депутаты партии "Справедливая Россия - За правду" собираются внести в Госдуму законопроект, который предлагает ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, поправки в ФЗ "О торговле" будут внесены сегодня.

"Проектом настоящего федерального закона предлагается предусмотреть механизм, направленный на ограничение предельных торговых наценок на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Размер предельных торговых наценок устанавливается высшим исполнительным органом субъекта РФ, но не может превышать для хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, более 5% к отпускной цене производителя таких товаров, а для организаций розничной торговли - более 15%", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает, что подобные ограничения должны распространяться на мясо, рыбу, масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, черный чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капуста, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого перечня правительства.

"Постоянное необоснованное завышение цен ухудшает материальное положение граждан и приводит к еще больше обнищанию малоимущих семей. Многие россияне сегодня тратят на продукты более половины своего дохода, и немало тех, кому катастрофически не хватает денег на полноценное питание", - отметил Сергей Миронов.

В случае, если инициатива будет принята, то, например, средняя стоимость литра молока составит около 44 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что экономисты предупредили о подорожании ряда продуктов питания в сентябре.