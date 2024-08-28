Гадалка развела жителя Арзамаса на более чем 700 тысяч рублей

Житель Арзамаса лишился крупной суммы, желая вернуть жену через с помощью оккультных сил.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 54-летний мужчина списался в одном из мессенджеров с женщиной, которая назвалась гадалкой. Арзамасец хотел вернуть бывшую жену, и злоумышленница пообещала ему в этом помочь.
В качестве оплаты за услуги женщина попросила перевести денежные средства на указанные реквизиты. Мужчина выполнил требования и перевел накопленные 714 тысяч рублей. После этого гадалка перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что педагог из Арзамаса потеряла на "инвестициях" более 2 млн рублей.
Также сообщалось, что Сбербанк предотвратил хищения на сумму более 200 млрд рублей.
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