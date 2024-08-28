Гадалка развела жителя Арзамаса на более чем 700 тысяч рублей Происшествия

Житель Арзамаса лишился крупной суммы, желая вернуть жену через с помощью оккультных сил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 54-летний мужчина списался в одном из мессенджеров с женщиной, которая назвалась гадалкой. Арзамасец хотел вернуть бывшую жену, и злоумышленница пообещала ему в этом помочь.

В качестве оплаты за услуги женщина попросила перевести денежные средства на указанные реквизиты. Мужчина выполнил требования и перевел накопленные 714 тысяч рублей. После этого гадалка перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что педагог из Арзамаса потеряла на "инвестициях" более 2 млн рублей.

Также сообщалось, что Сбербанк предотвратил хищения на сумму более 200 млрд рублей.