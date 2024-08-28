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Общество

Центр общественного наблюдения за выборами и горячая линия заработали в Нижегородской области

06 сентября 2024 10:00  [263] Общество

6 сентября в Доме народного единства в Нижнем Новгороде начал работу центр общественного наблюдения за выборами. Как сообщили в Общественной палате региона, наблюдатели будет следить за легитимностью и соблюдением избирательных прав жителей все три дня голосования – с 6 по 8 сентября.

При центре общественного наблюдения работают кол-центр, горячая телефонная линия, пресс-центр, юридическая группа, группа мониторинга, группа оперативного реагирования.

Отмечается, что горячая телефонная линия для приёма обращений о возможных нарушениях на голосовании будет работать в период голосования с 6 по 8 сентября с 8:00 до 20:00. Номера горячей линии: 8 (831) 435 15 01 и 8 (930) 718 17 62.

В дни голосования Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами будет работать в активном взаимодействии с ассоциацией "Независимый общественный мониторинг", Общественной палатой РФ, Избиркомом Нижегородской области.

Напомним, более 90 избирательных участков начали работу в Нижегородской области. Выборы проводятся в 14 муниципальных образованиях.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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