Пять нижегородских школ вошли в топ-300 лучших по России
Пешеходный мост через Шуваловский канал построят в 2024 году
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Парковку запретят на улице Ванеева вдоль ДОБ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
06 сентября 2024 17:00  [43] Явка избирателей в Нижегородской области на 15.00 составила 9,18%
06 сентября 2024 16:38  [80] Оргкомитет национального центра "Россия" создан по указу Владимира Путина
06 сентября 2024 16:31  [93] Студенты РАНХиГС впервые проголосовали на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
06 сентября 2024 14:04  [150] Общественный контроль за выборами в Нижегородской области осуществляют пять подразделений
06 сентября 2024 13:18  [202] Довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода стартовали еще на четырех участках
06 сентября 2024 11:34  [186] Образовательная программа "Управление человеческим капиталом в муниципалитетах" стартовала в Нижнем Новгороде
06 сентября 2024 11:10  [292] Нижегородцы голосуют за кандидатов в депутаты Гордумы по округу №30
06 сентября 2024 09:05  [361] Более 90 избирательных участков начали работу в Нижегородской области
05 сентября 2024 16:13  [384] Евгений Семенов: "Идея сделать Нижегородский Кремль центром культуры и искусств, несомненно, привлекательна"
05 сентября 2024 16:02  [330] Сергей Судьин: "Возникает вопрос о том, что будет размещено на территории Кремля"
Политика

Нижегородцы голосуют за кандидатов в депутаты Гордумы по округу №30

06 сентября 2024 11:10  [292] Политика

В Нижнем Новгороде с утра 6 сентября начались довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований на округе №30 в Советском районе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Так, один из избирательных участков (№2664) расположен в здании Нижегородского музыкального училища им. Балакирева на улице Бекетова. Сотрудники участковой избирательной комиссии с открытием участка приступили к работе.

Председатель УИК №2664 Вадим Зайцев рассказал журналистам о проделанной подготовке к проведению выборов.

"Была проделана большая работа, оформлена необходимая документация и подготовлен сам участок для голосования. У нас участок хороший в плане явки, избиратель ответственно подходит к процессу волеизъявления. Уже с утра люди идут голосовать, многие семьями, с маленькими детьми, выполняют свой гражданский долг", - отметил председатель УИК.

Заместитель директора Нижегородского музучилища им. Балакирева Алексей Исанин отметил, что с самого утра есть возможность исполнить свой гражданский долг и проголосовать.

"В наше время это достаточно актуально - проявление своего гражданского долга. Сам стараюсь посещать все выборы и отдавать свой голос. Могу сказать, что немалая часть коллектива нашего учреждения проживает как раз на нашем избирательном участке, поэтому они имеют возможность прийти сюда во время своего трудового дня и проголосовать", - добавил он.

Как сообщалось ранее, более 90 избирательных участков начали работу в Нижегородской области.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Гордума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph