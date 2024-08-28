Нижегородцы голосуют за кандидатов в депутаты Гордумы по округу №30 Политика

В Нижнем Новгороде с утра 6 сентября начались довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований на округе №30 в Советском районе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Так, один из избирательных участков (№2664) расположен в здании Нижегородского музыкального училища им. Балакирева на улице Бекетова. Сотрудники участковой избирательной комиссии с открытием участка приступили к работе.

Председатель УИК №2664 Вадим Зайцев рассказал журналистам о проделанной подготовке к проведению выборов.

"Была проделана большая работа, оформлена необходимая документация и подготовлен сам участок для голосования. У нас участок хороший в плане явки, избиратель ответственно подходит к процессу волеизъявления. Уже с утра люди идут голосовать, многие семьями, с маленькими детьми, выполняют свой гражданский долг", - отметил председатель УИК.

Заместитель директора Нижегородского музучилища им. Балакирева Алексей Исанин отметил, что с самого утра есть возможность исполнить свой гражданский долг и проголосовать.

"В наше время это достаточно актуально - проявление своего гражданского долга. Сам стараюсь посещать все выборы и отдавать свой голос. Могу сказать, что немалая часть коллектива нашего учреждения проживает как раз на нашем избирательном участке, поэтому они имеют возможность прийти сюда во время своего трудового дня и проголосовать", - добавил он.

Как сообщалось ранее, более 90 избирательных участков начали работу в Нижегородской области.