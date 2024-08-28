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Общество

Глеб Никитин: "Уровень компетенции финансистов Нижегородской области очень высок"

08 сентября 2024 08:30  [78] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём финансиста.

"Уважаемые сотрудники и ветераны финансовой сферы! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа, с одной стороны, связана с цифрами и расчетами. Вы занимаетесь обработкой большого объема информации, что требует огромного внимания и предполагает большую ответственность. Вместе с этим от вашей деятельности также напрямую зависят судьбы людей. Грамотная и эффективная работа финансовой сферы – один из залогов успешного функционирования всей экономики", - говорится в тексте поздравления.

"Отдельно хочется отметить высокий уровень компетенций финансистов Нижегородской области. Профессиональное сообщество региона – одно из лучших в стране. Это касается деятельности всех учреждений, работы с бюджетами всех уровней. В последние годы, несмотря на вызовы времени, растет наполняемость бюджета региона, реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, внедряются передовые механизмы их финансирования. Работа нижегородских финансистов неизменно получает самую высокую оценку на федеральном уровне.

В профессиональный праздник желаю вам точности во всем и новых достижений! Здоровья и благополучия вам и вашим и близким, достижения всех намеченных планов!", - сказал губернатор.

 

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Финансы
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