Ход благоустройства бульвара Победы в Нижнем Новгороде проверил "партийный десант" Бизнес

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Благоустройство бульвара Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода вышло на завершающую стадию. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", масштабные работы ведутся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Как преображается общественное пространство оценили глава администрации, секретарь местного отделения "Единой России" Сормовского района Светлана Горбунова и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин в рамках "партийного десанта".

"Это один из самых масштабных проектов, который реализуется в Нижнем Новгороде по программе "Формирование комфортной городской среды" в этом году – почти 22 кв.м. Во время общественных обсуждений жители внесли свои предложения, среди них –сухой фонтан и детские площадки. Также здесь появится новое освещение, пешеходные зоны", – рассказала Светлана Горбунова.

На территории уже оборудовали сухой фонтан, две детские площадки, высадили деревья, газон.

Михаил Першин обратил особое внимание на архитектурную конструкцию "Победа",установленную на бульваре.

"Хочу рассказать о материале, из которого выполнен монумент "Победа" и другие подобные мемориалы, установленные на площадках ФКГС. Арт-объекты изготовлены изкортеновской стали – это новый тренд в архитектуре и дизайне. Так называемая "модная ржавчина" должна пройти процесс окисления и приобрести свой уникальный цвет. Изделия из кортена прослужат долгие годы и не потеряют прочности, так как коррозийные процессы в них останавливаются. Этот сплав металлов, покрытый патиной, отлично подходит для нашего климата, где сухая и теплая погода чередуется с сырой и морозной", – пояснил депутат.

По словам подрядчика, на этой неделе начнут ставить лавочки и урны, убирать мусор. Все выявленные «партийным десантом» недочеты должны быть устранены в ближайшее время. Открытие бульвара запланировано на конец сентября.

Напомним, "Партийный десант" – это федеральный проект "Единой России", в рамках которого рабочие группы инспектируют ход реализации народной программы, проводят мониторинг объектов, контролируя качество и сроки работ по благоустройству общественных территорий, капитальному ремонту, строительству, поставке техники и оборудования.

Программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – проект "Городская среда" партии "Единая Россия". Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле партийного проекта "Городская среда". Это один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.