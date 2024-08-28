Довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода стартовали еще на четырех участках Политика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода по округу №30 в Советском районе открылись еще на четырех участках. Об этом сообщил корреспондент НИА"Нижний Новгород"с места события.

Так, четыре избирательных участка №№2656, 2658, 2659 и 2661 открылись для голосования в школе №173 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Д.А.Аристархова.

Председатель УИК №2656 Маргарита Лещева рассказала журналистам о ходе голосования на своем участке.

"На нашем участке можно проголосовать на дому. Для этого избиратели могут до 14:00 8 сентября подать заявление как в устной, так и в письменной форме. Все заявления регистрируются в реестре, и потом к избирателю приходит комиссия в составе двух членов УИК и одного наблюдателя на надомное голосование", - сказала Лещева.

По её словам, всего к участку 2656 относятся около 2000 избирателей и, несмотря на рабочий день, с утра 6 сентября на участок уже приходит много избирателей.

Многодетная мама Марина Пешкова утром пришла на избирательный участок всей семьей. Нижегородка считает, что участие в выборах- это желание что-то изменить в лучшую сторону.

"Надеемся, что кандидат в депутаты Гордумы, за которого мы отдали свои голоса, изменит нашу жизнь к лучшему. Хотелось бы, в первую очередь, улучшить состояние дорог, примыкающих к центральным улицам, а также меры поддержки многодетных семей, например, сделать бесплатным для детей поход в кино или ввести для них бесплатный проезд в общественном транспорте", - поделилась избиратель.

Ранее сообщалось, что нижегородцы голосуют за кандидатов в депутаты Гордумы по округу №30.