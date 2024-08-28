Центробанк продлит ограничения на снятие валюты до марта 2025 года Экономика

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Центральный банк России принял решение сохранить ограничения по наличной валюте до 9 марта 2025 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Лимит на снятие останется прежним - 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счёта. Остальные средства можно получить в рублях, уточнили в Центробанке

"Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещённых на счёте до 9 сентября 2022 года", - добавили в пресс-службе.

Также для банков продлили на шесть месяцев запрет на взимание комиссии с граждан за выдачу валюты со счетов или вкладов.