Парковку запретят на улице Ванеева вдоль ДОБ
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Музей купечества планируется создать в Нижнем Новгороде
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 сентября 2024 14:15  [153] Центробанк продлит ограничения на снятие валюты до марта 2025 года
06 сентября 2024 13:30  [152] Электронный документооборот стал доступен для самозанятых
06 сентября 2024 09:18  [210] Проект о госрегулировании цен на продукты будет внесен в Госдуму
05 сентября 2024 17:16  [349] Более 93 млн тонн зерна собрали в России
05 сентября 2024 16:59  [395] Строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на "Красном Сормове"
05 сентября 2024 14:03  [432] Медицинскую клинику планируется построить на улице Родионова в Нижнем Новгороде
05 сентября 2024 13:30  [356] Экономика России вышла на четвертое место в мире
05 сентября 2024 12:33  [336] Нижегородские предприниматели привлекли более 2 млрд рублей на закупку оборудования
05 сентября 2024 12:09  [830] Проект административного здания Центробанка в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
05 сентября 2024 11:32  [390] Средняя цена нового авто в России в августе превысила 3,6 млн рублей
Экономика

Центробанк продлит ограничения на снятие валюты до марта 2025 года

06 сентября 2024 14:15  [153] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Центральный банк России принял решение сохранить ограничения по наличной валюте до 9 марта 2025 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Лимит на снятие останется прежним - 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счёта. Остальные средства можно получить в рублях, уточнили в Центробанке

"Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещённых на счёте до 9 сентября 2022 года", - добавили в пресс-службе.

Также для банков продлили на шесть месяцев запрет на взимание комиссии с граждан за выдачу валюты со счетов или вкладов.

Напомним, ограничения по снятию наличных впервые были введены в марте 2022 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России Деньги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph