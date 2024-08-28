Школа медиаволонтеров открылась при нижегородском Минпроме Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Школа медиаволонтеров при региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области начала свою работу. Проект реализуется при поддержке областного центра "Мой бизнес", КУПНО и Центра управления регионом Нижегородской области.

По словам главы нижегородского Минпрома Максима Черкасова, целью проекта является создание волонтерского медиа-сообщества из заинтересованных молодых людей, которые будут рассказывать истории успеха нижегородских предприятий простым и доступным языком.

"Курсанты пройдут ряд теоретических курсов по написанию текстов, видеомонтажу, съемке фото и видео, ведению социальных сетей, работе с искусственным интеллектом, а также посетят региональные производства с пресс-турами. Очень важно, что это предприятия, которые получали господдержку в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда" и другим государственным программам", - рассказал Максим Черкасов.



Курсантами Школы медиаволонтеров стали 60 человек из 19 районов области. Они успешно написали конкурсные эссе, где рассказали о своих навыках и о том, чему бы хотели научиться. Наиболее часто в своих конкурсных эссе ребята упоминали такие предприятия, как "Красное Сормово", ЦКБ по СПК им.Р.Е.Алексеева, "Выксунский металлургический завод", ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика", "ГАЗ", ООО "Колибри", Сормовский хлебозавод.

По словам руководителя Школы медиаволонтеров при нижегородском Минпроме Элисо Табагари, обучение проводится бесплатно. Кроме того, участники смогут получать волонтерские часы на платформе Добро.рф, которые помогут им при поступлении в ВУЗы и в разнообразных конкурсных проектах. У проекта много партнеров - это органы законодательной и исполнительной власти, институты развития, Клуб молодых промышленников, нижегородские предприятия.

В число наставников вошли сотрудники пресс-служб законодательной и исполнительной власти региона, руководители НОИЦ, ГТРК, ведущие нижегородские фотографы и видеографы, эксперты по SMM и развитию телеграмм – каналов.

"Знания, которые смогут получить ребята абсолютно уникальны, они дополнят классическое теоретическое академическое образование, которое они получают в вузах, самыми востребованными практическими навыками и компетенциями. Такое в учебниках не пишут. Ребятам это очень поможет в профессиональной ориентации в реальной конкурентной среде. Не могу не поддержать эту прекрасную инициативу регионального Минпрома, и буду охотно делиться своими навыками с молодыми ребятами в качестве наставника. Думаю, что этот уникальный нижегородский опыт в перспективе вполне может быть востребован для масштабирования в других регионах и на федеральном уровне", - поделился глава аналитического центра "Г.У.Р.У.", сооснователь Ассоциации политических технологов Нижегородской области, автор федерального рейтинга публичных политиков "Индекс.Telegram", заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода, эксперт ЭИСИ Роман Пермяков.

Проект Школа медиаволонтеров продлится три месяца. В рамках обучения планируются пресс-туры на крупные нижегородские предприятия: ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева, ИК "Дирсистем", завод "Инком", АО РУМО и др.