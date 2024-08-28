Явка в Нижегородской области в первый день голосования составила 15,68% Политика

В первый день голосования на выборах в Нижегородской области проголосовали 15,68% избирателей. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Ровно в 20:00 по местному времени все 92 избирательных участка, задействованных на выборах в Единый день голосования - 2024 на территории Нижегородской области, закрылись для голосования избирателей.

Наибольшая активность избирателей в первый день голосования: 25,49% - г.о. Сокольский (очередные выборы), 25,10% - г. Саров (дополнительные выборы), 20,65% - г.о. Воротынский (очередные выборы).

Напомним, что явка избирателей в Нижегородской области 6 сентября на 15.00 составляла 9,18%.

